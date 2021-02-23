Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Красное» Прикарпатье — какие жесткие ограничения ввели с 26 февраля

«Красное» Прикарпатье — какие жесткие ограничения ввели с 26 февраля

23 фев 2021, 18:12
999

Ивано-Франковская область с 26 февраля переходит в «красную» зону карантина, где будут действовать жесткие ограничения — такое решение было принято 23 февраля на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ограничения, которые действовали во время жесткого карантина в январе 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00.00 26 февраля, — написал Шмыгаль.

В частности, комиссия решила организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории Ивано-Франковской области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников Нацполиции и ГСЧС.

Голов Закарпатской и Черновицкой ОГА комиссия обязала:

  • проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных ОТГ и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия;

  • рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Также комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу следующие ограничения:

  • до 26 февраля 2021 года принять меры по корректировке графиков движения регулярных и не регулярных перевозок межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.


  • запретить посадку и высадку пассажиров на регулярные и не регулярные рейсы межобластного сообщения железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом с 26 февраля в населенные пункты Ивано-Франковской области и из них.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров