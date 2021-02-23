«Красное» Прикарпатье — какие жесткие ограничения ввели с 26 февраля

https://racurs.ua/n150840-krasnoe-prikarpate-kakie-jestkie-ogranicheniya-vveli-s-26-fevralya.html

Ракурс

Ивано-Франковская область с 26 февраля переходит в «красную» зону карантина, где будут действовать жесткие ограничения — такое решение было принято 23 февраля на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Красный уровень эпидемической опасности предусматривает ограничения, которые действовали во время жесткого карантина в январе 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграм.

Решением комиссии был введен красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области с 00.00 26 февраля, — написал Шмыгаль.

В частности, комиссия решила организовать контрольно-пропускные пункты на въездах-выездах на территории Ивано-Франковской области и обеспечить проведение температурного скрининга, опроса лиц о наличии у них респираторных симптомов, дежурство бригад экстренной медицинской помощи, работников Нацполиции и ГСЧС.

Голов Закарпатской и Черновицкой ОГА комиссия обязала:

проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных ОТГ и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические мероприятия;

рассмотреть возможность дополнительного развертывания коек в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Также комиссия ТЭБ и ЧС поручила Министерству инфраструктуры Украины разработать изменения в постановления правительства, после которых наберут силу следующие ограничения: