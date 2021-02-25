За Яценка внесли 52 млн грн застави у справі “ПриватБанку”

https://racurs.ua/ua/n150940-za-yacenka-vnesly-52-mln-grn-zastavy-u-spravi-pryvatbanku.html

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Володимир Яценко, колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку», вийшов під заставу у 52 млн грн. Його підозрюють у привласненні майна. Раніше суд призначив екс-заступнику керівника банку запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 млн 210 тис. грн, — цитує УП слова речниці Вищого антикорупційного суду Олесю Чемерис.

Спікер ВАКС зазначила, що заставу внесло товариство, але назву його суд не може оприлюднювати.

Також у НАБУ підтвердили, що на Яценка покладуть низку обов’язків, зокрема:

прибувати за кожною вимогою;

не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з підозрюваними Олександром Дубілетом, Оленою Бичихіною та свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, 24 лютого Вищий антикорупційний суд обрав Яценку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурори вимагали для Яценка заставу в 137 млн грн.

22 лютого в аеропорту «Бориспіль» посадили літак, який належить компанії олігарха Ігоря Коломойського «Роза Вітрів». Яценко, за версією слідства, планував втекти з країни. Сам він заявив, що пересувається виключно літаками у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Колишні топ-менеджери націоналізованого «ПриватБанку», які живуть в Австрії та Швейцарії, постійно приїжджають в Україну.