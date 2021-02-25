Колишньому топ-менеджеру «ПриватБанку» обрано запобіжний захід, фото: «Економічна правда»

https://racurs.ua/ua/n150910-sprava-pryvatbanku-obrano-zapobijnyy-zahid-kolyshnomu-top-menedjeru.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід затриманому нещодавно колишньому першому заступнику глави «ПриватБанку» Володимиру Яценку — тримання під вартою до 22 квітня 2021 року з можливістю внесення застави на суму 52 млн 210 тис. грн.

Прокурори вимагали для Яценка заставу в розмірі майже 137 мільйонів. Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Якщо Яценко внесе заставу, на нього поширюватимуться такі обмеження:

утримуватися від спілкування з підозрюваними Дубілетом та Бачихіною, а також зі свідками у справі;

прибувати за кожною вимогою прокурора, детектива та суду,

не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу,

повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи,

здати закордонні паспорти,

носити електронний браслет.

Яценка затримали 22 лютого, коли він чартерним літаком намагався вилетіти з Дніпра до Відня. НАБУ тоді розпорядилося посадити цей літак в аеропорту «Бориспіль», де Яценка затримали.

Під час судового засідання адвокати Яценка запевняли, що він прямував до Відня на плановий огляд у лікаря і планував повернутися до України, оскільки мав 25 лютого з дружиною та дітьми летіти на відпочинок на Мальдіви, котрий мав тривати 13 березня.

На підтвердження своїх слів адвокати надали суду відповідні квитки та ваучери.

Захист Яценка стверджував, що його поїздка до лікаря у Відні мала бути вже 12-ю за останні роки.

Це, за твердженням захисту Яценка, спростовує версію прокурорів про нібито наміри їхнього підзахисного втекти з України.

Також захист апелював до того, що Яценко перебуває в групі ризику через епідемію коронавірусної хвороби COVID-19 і тримання його в ізоляторі створить додаткові ризики — йому 51 рік і він має певні хвороби серця.

Зокрема, сам Яценко стверджував, що з початку пандемії літає лише орендованими літаками через ризик підхопити COVID-19 як людина, яка може більшою мірою постраждати від цього захворювання.