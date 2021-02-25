Moderna розробила оновлену вакцину для захисту від «африканського» коронавірусу

У світі триває вакцинація від коронавірусу, фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n150909-moderna-rozrobyla-onovlenu-vakcynu-dlya-zahystu-vid-afrykanskogo-koronavirusu.html

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Moderna, американська біотехнологічна компанія, заявила про створення оновленої версії своєї вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, спрямованої на боротьбу з південноафриканським штамом коронавірусу SARS-CoV-2, відомим як B.1.351.

Оновлена вакцина відправлена до Національного інституту охорони здоров’я США для проведення клінічних випробувань, повідомляє CNN.

Нова вакцина має стати допоміжною для людей, які вже були щеплені проти коронавірусу, і первинною вакциною для людей, які не хворіли на коронавірус і ще не були щеплені.

Тож Moderna також оцінить «багатовалентний» вплив поєднання нової форми вакцини з наявною. В межах дослідження деякі учасники отримають вже третю дозу вакцини.

Коли саме оновлена вакцина стане доступною, в разі її схвалення регуляторними органами, не уточнюється.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні було зроблене перше щеплення від COVID-19.