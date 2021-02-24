В Україні проведуть клінічні випробування нової індійської вакцини, фото: «Укрінформ»

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Україна візьме участь у клінічних випробуваннях нової вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19, яку створює компанії Bharat Biotech.

Ця вакцина має бути більш зручною за наявні вакцини від коронавірусу — застосовуватися у формі назального спрею чи капель. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це сьогодні, 24 лютого, під час відеобрифінгу.

Це новий продукт і вони зараз розпочинають першу стадію клінічних випробувань, — зазначив Степанов. — Вони будуть достатньо швидко рухатися, і в другу та третю стадію ми можемо також частину випробувань провести в Україні.



За словами Степанова, проведення таких випробувань в Україні надасть нашій державі пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення її ефективності.

Завершити випробування Bharat Biotech планує до вересня-жовтня цього року і вийти з продуктом на ринок.