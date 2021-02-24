РФ звинуватила Україну в розігруванні ролі жертви за гроші Заходу на “держпереворот”

https://racurs.ua/ua/n150860-rf-zvynuvatyla-ukrayinu-v-rozigruvanni-roli-jertvy-za-groshi-zahodu-na-derjperevorot.html

Ракурс

Росія «відзначилася» вже традиційною агресивною поведінкою під час дебатів на засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, присвячених нападу на Україну та анексії Криму. На тлі виступів більшості країн-учасників дебатів, риторика першого заступника постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського лунала відверто провокаційно й недипломатично.

Полянський звинуватив Україну в тому, що вона вже сім років «грає роль жертви російської агресії», а допомагають їй в цьому західні партнери, які «спонсорували державний переворот», пише «Голос Америки».

Нагадаємо, 23 лютого в рамках Генеральної асамблеї ООН відбулися дебати щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. Генасамблея вже не перший рік у кінці лютого, у дні, коли сім років тому почалась агресія Росії в Криму, заслуховує це питання на своєму засіданні. Цьогоріч дебати відкрив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, який заявив, що Генасамблея не прийняла і не прийме російську мантру про те, що «справа Криму закрита».