РФ обвинила Украину в разыгрывании роли жертвы после «госпереворота» на деньги Запада

https://racurs.ua/n150860-rf-obvinila-ukrainu-v-razygryvanii-roli-jertvy-posle-gosperevorota-na-dengi-zapada.html

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Россия «отличилась» традиционным агрессивным поведением во время дебатов на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященным нападению на Украину и аннексии Крыма. На фоне выступлений большинства стран-участников дебатов, риторика первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского звучала откровенно провокационно и недипломатично.

Полянский обвинил Украину в том, что она уже семь лет «играет роль жертвы российский агрессии», а помогают ей в этом западные партнеры, которые «спонсировали государственный переворот», пишет «Голос Америки».

Напомним, 23 февраля в рамках Генеральной ассамблеи ООН состоялись дебаты о ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Генассамблея уже не первый год в конце февраля, в дни начала агрессии России в Крыму, заслушивает этот вопрос на своем заседании. В 2021 году дебаты открыл постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, который заявил, что Генассамблея не приняла и не примет российскую мантру о том, что «дело Крыма закрыта».