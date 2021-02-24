Сирия и Венесуэла оказали РФ «медвежью услугу» в ООН — постпред Украины

https://racurs.ua/n150852-siriya-i-venesuela-okazali-rf-medveju-uslugu-v-oon-postpred-ukrainy.html

Ракурс

Заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций 23 февраля состоялось в формате дебатов о ситуации на временно оккупированных территориях Украины — в аннексированном Крыму и на Донбассе. Дебаты открыл постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

В своем выступлении он напомнил, что с 2014 года Генассамблея приняла девять резолюций в поддержку территориальной целостности Украины и с осуждением агрессии России.

Генассамблея не приняла и не примет российскую мантру о том, что «дело Крыма закрыто», — отметил он.

Кислица также сообщил ООН о том, что Москва блокирует работу Трехсторонней контактной группы и отказывается дорабатывать даже согласованные ранее решения.

Очень показательно, что на этот раз впервые за три года на дебатах выступил глава Генеральной ассамблеи. Это очень важно, ведь он говорил, не как представитель Турции, а как человек, который возглавляет орган, состоящий из 193 стран, — убежден постпред.

В то же время, по словам Кислицы, Кремль натолкнулся на стену, ведь подавляющее большинство стран в своих выступлениях поддержали Украину.

Своей антиукраинской риторикой Сирия и Венесуэла лишь сделали россиянам «медвежью услугу», демонстрируя, в какой изоляции сейчас находится Россия, — объяснил постпред «Голосу Америки».

Напомним, 20 февраля — день начала временной оккупации Крыма Россией. В течение нескольких недель Москва продолжила вооруженную агрессию путем военного захвата Донбасса. Российское министерство обороны также признало эту дату, выдав медаль «За возвращение Крыма».