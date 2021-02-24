Сирія і Венесуела зробили РФ “ведмежу послугу” в ООН — постпред України

https://racurs.ua/ua/n150852-syriya-i-venesuela-zrobyly-rf-vedmeju-poslugu-v-oon-postpred-ukrayiny.html

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Засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 лютого відбулося з дебатами щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України — в анексованому Криму та на Донбасі. Дебати відкрив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

У своєму виступі він нагадав, що з 2014 року Генасамблея ухвалила дев’ять резолюцій на підтримку територіальної цілісності України та із засудженням агресії Росії.

Генасамблея не прийняла і не прийме російську мантру про те, що «справа Криму закрита», — зазначив він.

Кислиця також повідомив ООН про те, що Москва блокує роботу Тристоронньої контактної групи і відмовляється допрацьовувати навіть погоджені раніше рішення.

Дуже показово, що цього разу вперше за три роки на дебатах виступив очільник Генеральної асамблеї. Це надзвичайно важливо, адже він говорив, не як представник Туреччини, а як людина, яка очолює орган, до якого входить 193 країни, — переконаний постпред.

В той же час, за словами Кислиці, Кремль наштовхнувся на стіну, адже переважна більшість країн у своїх виступах підтримали Україну.

Своєю антиукраїнською риторикою Сирія та Венесуела лише зробила росіянам «ведмежу послугу», демонструючи, в якій ізоляції зараз перебуває Росія, — пояснює постпред «Голосу Америки».

Нагадаємо, 20 лютого є днем початку тимчасової окупації Криму Росією. Впродовж кількох тижнів Москва продовжила збройну агресію шляхом військового захоплення Донбасу. Російське міністерство оборони також визнало цю дату, видавши медаль «За повернення Криму».