Стерненко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n150858-prigovor-sternenko-prokommentirovali-v-odesskoy-prokurature-video.html

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Сергей Стерненко, украинский активист, которого приговорили к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества, не соглашается с решением суда.

В то же время прокурор Одесской области Сергей Костенко считает, что вина Стерненко — доказана, а акции протеста — это попытки давления на суд. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, приговор для Стерненко был законным и основывался на подготовленной стороной обвинения доказательной базе. Он добавил, что позиция государственного публичного обвинения в этом уголовном производстве была сформирована еще во время направления этого производства в суд в январе 2016 года. Тогда суд детально изучил все доказательства стороны обвинения.

Были в наличии протоколы с места событий, протоколы опознания лиц, показания потерпевшего, был проведен ряд судебных экспертиз, подтверждающих доводы, указанные в обвинительном акте. Были предоставлены трафики телефонных разговоров обвиняемых, подтверждающие их нахождение в определенных местах и ​​общение друг с другом, — заявил прокурор.

Напомним, Сергей Стерненко — активист, ранее возглавлявший одесскую ячейку «Правого сектора». Он участвовал в протестах против застройки Летнего театра Одессы, после которых его задерживали. В 2018 году на Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова.

Второй участник нападения Андрей Исайкул впоследствии бежал из Украины. Активист утверждает, что действовал в пределах самообороны. В заказе нападений он обвиняет мэра Одессы Геннадия Труханова. Кроме этого, Стерненко заявлял о давлении на следствие со стороны главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова и генпрокурора Ирины Венедиктовой.

В марте Офис генпрокурора сообщил, что Венедиктова и Аваков обсуждали «убийство Кузнецова», хотя это дело было подследственным СБУ. В апреле 2020 года Венедиктова публично заявила, что подозрение по делу Стерненко «будет в любом случае».