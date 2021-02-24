У НАБУ есть доказательства надлежащего информирования Татарова о подозрении

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Антикоррупционное бюро заявило о наличии доказательств законного информирования заместителя главы Офиса президента Олега Татарова о подозрении.

Пресс-служба НАБУ 24 февраля рассказала, что адвокаты Татарова пытаются любым способом отменить подозрение своему клиенту. Поэтому защита утверждает, что детективы НАБУ сообщили о подозрении должностному лицу незаконно — оставили документ по месту работы, а не проживания.

В НАБУ считают, что о подозрении сообщили Татарову «способом, предусмотренным УПК Украины».

18 декабря 2020 года детективы искали заместителя председателя ОП по всех возможных адресах — дома, на работе и по месту официальной регистрации. Поэтому документ оставили в ЖЭКе и в ОП на Банковой.

Все эти процессуальные действия задокументированы и в материалах уголовного производства. Детективы НАБУ и прокуроры САП готовы предоставить эти материалы на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда, который является единственным судебным институтом, уполномоченным законом принимать решения в уголовных производствах, подследственных НАБУ, — сообщили в Антикоррупционном бюро.

Напомним, что Татаров пытается оспорить вручение ему подозрения. Соответствующее заседание состоялось 23 февраля в Шевченковском районном суде Киева. Рассмотрел жалобу следственный судья Владимир Бугель. Заслушав обе стороны, он перенес заседание суда на 25 февраля.

Адвокаты Татарова в суде заявили, что Татарову якобы незаконно сообщили о подозрении, поскольку Татаров — адвокат, а для них действует специальная процедура. Кроме того, подозрение принесли в Офис президента, а не по месту жительства.

В Центре противодействия коррупции заявили, что право на занятие адвокатской деятельностью Татарова остановлено.

Суд отложил заседание, поскольку у судьи есть другие дела. Он также якобы должен ознакомиться с дополнительными документами по делу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Татаров, заместитель главы Офиса президента Украины, был научным руководителем Константина Дубоноса — эксперта, которого подозревают в коррупционной фальсификации экспертизы для застройщика Максима Микитася. НАБУ считает Татарова посредником в даче взятки экс-нардепом Микитасем Дубоносу.