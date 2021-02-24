НАБУ має докази інформування Татарова про підозру — заява

https://racurs.ua/ua/n150857-nabu-maie-dokazy-nalejnogo-informuvannya-tatarova-pro-pidozru-zayava.html

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Антикорупційне бюро заявило про наявність доказів законного інформування заступника очільника Офісу президента Олега Татарова про підозру.

Прес-служба НАБУ 24 лютого розповіла, що адвокати Татарова намагаються у будь-який спосіб скасувати підозру своєму клієнту. Тому захист розповідає, що детективи НАБУ повідомили про підозру посадовцю в незаконний спосіб і залишили документ за місцем роботи, а не проживання.

В НАБУ вважають, що про підозру повідомили Татарову «у спосіб, передбачений КПК України».

18 грудня 2020 року детективи шукали заступника голови ОП за всіма можливими адресами — вдома, на роботі і за місцем офіційної реєстрації. Тому документ залишили в ЖЕКу та в ОП на Банковій.

Всі ці процесуальні дії задокументовані і є в матеріалах кримінального провадження. Детективи НАБУ та прокурори САП готові надати ці матеріали на розгляд Вищого антикорупційного суду, який є єдиною судовою інституцією, уповноваженою законом ухвалювати рішення в кримінальних провадженнях, підслідних НАБУ, — повідомили в Антикорупційному бюро.

Нагадаємо, що Татаров намагається оскаржити вручення йому підозри. Відповідне засідання відбулося 23 лютого в Шевченківському районному суді Києва. Розглянув скаргу слідчий суддя Володимир Бугіль. Заслухавши обидві сторони, він переніс засідання суду на 25 лютого.

Адвокати Татарова в суді заявили, що Татарову нібито незаконно повідомили про підозру бо: Татаров — адвокат, а для них діє спеціальна процедура, підозру принесли в Офіс президента, а не за місцем проживання.

Утім, в Центрі протидії корупції заявили, що право на заняття адвокатською діяльністю Татарова зупинене.

Суд відклав засідання, бо суддя Бугіль має інші справи. Він також нібито повинен ознайомитися з додатковими документами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Татаров, заступник очільника Офісу президента України, був науковим керівником Костянтина Дубоноса — експерта, якого підозрюють в корупційному фальшуванні експертизи для забудовника Максима Микитася. НАБУ вважає Татарова посередником у передачі хабара екс-нардепом Микитасем Дубоносу.