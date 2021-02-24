Курс долара. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n150856-kurs-dolara-lyhomanyt-gryvnya-zmicnylasya-infografika.html

Ракурс

Курс долара поповз донизу після стрімкого зростання. Національний банк України (НБУ) на 24 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,89 грн за дол. Курс знизився на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,89 грн за 1 дол. (-0,0328 грн). Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів підряд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





Повідомляється, що курс долара на міжбанку за станом на 10.00 23 лютого в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,90 грн за дол., курс купівлі до 27,88 грн за дол.

За прогнозом аналітиків протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.



Підтримка гривні виявилася слабкішою, ніж розраховували частина гравців і до кінця доби стало зрозуміло, що загальний тренд на міжбанку більше спрямований на зростання котирувань долара з метою мінімум 28 гривень до кінця тижня. Результати аукціону виявилися посередніми з урахуванням майбутніх погашень облігацій на 10,56 млрд грн.

До кінця минулої доби ринок спорожнів, що дозволило спекулянтам без особливої напруги загнати курс до 27,925/27,94 до 16.00 і до 27,935/27,95 до закінчення сесії. НБУ на ринку не з’являвся.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс долара стрімко зростав останніми днями. Національний банк України на 23 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,93 грн за дол. Тоді курс виріс на вісім копійок.