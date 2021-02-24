Київ в ООН нагадав доктрину РФ — мумія Леніна і панування міжнародного соціалізму

https://racurs.ua/ua/n150855-kyyiv-v-oon-nagadav-pro-doktrynu-rf-mumiya-lenina-i-panuvannya-mijnarodnogo-socializmu.html

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Дебати щодо агресії Росії проти України та анексії Криму й Донбасу відбулися 23 лютого в рамках засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця у своєму виступі заявив, що Москва під час пандемії COVID-19 прагне знищити самобутність українців і корінного населення окупованого півострова.

Минуло 75 років, проте світогляд Кремля не змінився. І чому б йому змінюватися, якщо муміфіковане тіло Леніна все ще виставлено на огляд перед Кремлем, Сталін і десятки комуністичних очільників поховані у його стінах, а за ними то й же світогляд? Доктрина Брежнєва фактично класифікувала «питання суверенітету як менш важливе, аніж збереження міжнародного соціалізму», що означало неминучість вторгнення, якщо Москва сприймала кожну країну як потенційну загрозу цілісності радянського блоку, — наголосив Кислиця.

Також, за словами постпреда Києва в ООН, Кремль наштовхнувся на стіну, адже переважна більшість країн у своїх виступах підтримали Україну. Антиукраїнська риторика пролунала від представників Сирії та Венесуели.