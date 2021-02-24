Киев в ООН напомнил о доктрине РФ — мумия Ленина и господство международного социализма

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Дебаты об агрессии России против Украины и аннексии Крыма и Донбасса состоялись 23 февраля в рамках заседания Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в своем выступлении заявил, что Москва во время пандемии коронавирусной болезни COVID-19 стремится уничтожить самобытность украинцев и коренного населения оккупированного полуострова.

Прошло 75 лет, однако мировоззрение Кремля не изменилось. И с чего бы ему меняться, если мумифицированное тело Ленина все еще выставлено на обозрение перед Кремлем, Сталин и десятки коммунистических руководителей похоронены в его стенах, а за ними все то же мировоззрение? Доктрина Брежнева фактически классифицировала «вопрос суверенитета как менее важный, чем сохранение международного социализма», что означало неизбежность вторжения, если Москва воспринимала каждую страну как потенциальную угрозу целостности советского блока, — отметил Кислица.

Также, по словам постпреда Киева в ООН, Кремль наткнулся на стену, ведь подавляющее большинство стран в своих выступлениях поддержали Украину. Антиукраинская риторика прозвучала от представителей Сирии и Венесуэлы.