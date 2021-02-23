Курс долара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс долара продовжує зростати останніми днями. Національний банк України (НБУ) на 23 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,93 грн за дол. Курс виріс на вісім копійок у порівнянні з минулим банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,93 грн за 1 дол. (+0,0836 грн). Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





На міжбанку курс долара станом на 22 лютого виріс на 5 копійок до 27,92 грн за дол., курс купівлі до 27,90 грн за дол.





Аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

За минулу добу у першій половині дня продавці та спекулянти змогли загнати курс на 11.00 до рівнів 27,95/27,965 грн за дол. з ранкових 27,88/27,90, але потім ринок «попустило». До кінця сесії долар опустився до 27,86/27,88.

За прогнозами аналітиків, національній валюті на цьому тижні загрожуватимуть одразу декілька факторів, такі як фактор відшкодувань ПДВ експортерам, погашення понад 10,56 млрд гривень облігацій і відсотків по них. Тому тиск на гривню посилиться в будь-якому разі, а фактор успіху/невдачі з розміщення ОВДП на аукціоні Мінфіну 23 лютого — починає відігравати в курсоутворенні найближчих днів ключову роль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку торгувався поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках торгувався поблизу 27,40 грн/27,6 грн.