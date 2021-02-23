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Ракурс
Курс долара. Фото: Istock

Курс долара стрімко підскочив (ІНФОГРАФІКА)

23 лют 2021, 10:15
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Курс долара продовжує зростати останніми днями. Національний банк України (НБУ) на 23 лютого встановив офіційний курс на рівні 27,93 грн за дол. Курс виріс на вісім копійок у порівнянні з минулим банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 27,93 грн за 1 дол. (+0,0836 грн). Таким чином, офіційний курс долара росте другий день підряд. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара. Інфографіка: Нацбанк

На міжбанку курс долара станом на 22 лютого виріс на 5 копійок до 27,92 грн за дол., курс купівлі до 27,90 грн за дол.

Курс долара. Інфографіка: Нацбанк

Аналітики прогнозують, що протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

За минулу добу у першій половині дня продавці та спекулянти змогли загнати курс на 11.00 до рівнів 27,95/27,965 грн за дол. з ранкових 27,88/27,90, але потім ринок «попустило». До кінця сесії долар опустився до 27,86/27,88.


За прогнозами аналітиків, національній валюті на цьому тижні загрожуватимуть одразу декілька факторів, такі як фактор відшкодувань ПДВ експортерам, погашення понад 10,56 млрд гривень облігацій і відсотків по них. Тому тиск на гривню посилиться в будь-якому разі, а фактор успіху/невдачі з розміщення ОВДП на аукціоні Мінфіну 23 лютого — починає відігравати в курсоутворенні найближчих днів ключову роль.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку торгувався поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках торгувався поблизу 27,40 грн/27,6 грн.

Джерело: Ракурс


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