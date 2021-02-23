Курс доллара. Фото: Istock

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Ракурс

Курс доллара продолжает расти в последние дни. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 февраля установил официальный курс на уровне 27,93 грн за долл. Курс вырос на восемь копеек по сравнению с прошлым банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,93 грн за 1 долл. (+0,0836 грн). Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



На межбанке курс доллара по состоянию на 22 февраля вырос на 5 копеек до 27,92 грн за долл., курс покупки достиг 27,90 грн за долл.

Аналитики прогнозируют, что в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.

За минувшие сутки в первой половине дня продавцы и спекулянты смогли загнать курс на 11.00 к уровням 27,95/27,965 грн за долл. с утренних 27,88/27,90, но затем рынок «отпустило». К концу сессии доллар опустился до 27,86/27,88.

По прогнозам аналитиков, национальной валюте на этой неделе будут угрожать сразу несколько факторов, такие как фактор возмещений НДС экспортерам, погашение более 10,56 млрд грн облигаций и процентов по ним. Поэтому давление на гривну усилится в любом случае, а фактор успеха/неудачи по размещению ОВГЗ на аукционе Минфина 23 февраля — начинает играть в курсообразовании ближайших дней ключевую роль.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс американского доллара к украинской гривне заметно снизился и обновил минимум с декабря 2020 года. Доллар на межбанке торговался вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках торговался вблизи 27,40 грн/27,6 грн.