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Зростання курсу склало менш ніж одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на рівні 27,84 грн за 1 дол. (+0,0007 грн). Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.
Курс долара. Фото: Istock
Курс долара стабілізувався після стрімкого зростання (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150723-kurs-dolara-stabilizuvavsya-pislya-strimkogo-zrostannya-infografika.htmlРакурс
Курс долара продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривні за долар.
Зростання курсу склало менш ніж одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на рівні 27,84 грн за 1 дол. (+0,0007 грн). Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.
Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку до 27,87 гривні за долар, курс купівлі до 27,84 гривні за долар.
Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар. Міністерство фінансів України планує 23 лютого розмістити гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і облігації номіновані в доларах. До розміщення запропонують гривневі ОВДП з терміном обігу шість місяців, один рік, півтора року, два і три роки. У доларах пропонуються папери з терміном обігу один рік.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні за минулий тиждень помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,4 грн/27,6 грн.
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