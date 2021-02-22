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Ракурс
Курс долара. Фото: Istock

Курс долара стабілізувався після стрімкого зростання (ІНФОГРАФІКА)

22 лют 2021, 08:20
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Курс долара продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривні за долар.

Зростання курсу склало менш ніж одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара. Інфографіка: Нацбанк

Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на рівні 27,84 грн за 1 дол. (+0,0007 грн). Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.

Курс долара. Інфографіка: Нацбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку до 27,87 гривні за долар, курс купівлі до 27,84 гривні за долар.


Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар. Міністерство фінансів України планує 23 лютого розмістити гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і облігації номіновані в доларах. До розміщення запропонують гривневі ОВДП з терміном обігу шість місяців, один рік, півтора року, два і три роки. У доларах пропонуються папери з терміном обігу один рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні за минулий тиждень помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,4 грн/27,6 грн.

Джерело: Ракурс


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