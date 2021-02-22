Курс долара. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n150723-kurs-dolara-stabilizuvavsya-pislya-strimkogo-zrostannya-infografika.html

Ракурс

Курс долара продовжує зростати. Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривні за долар.

Зростання курсу склало менш ніж одну копійку в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.





Офіційний курс гривні до долара на 22 лютого встановлено на рівні 27,84 грн за 1 дол. (+0,0007 грн). Таким чином, офіційний курс долара виріс після зниження напередодні.





Курс долара на міжбанку за станом на 10.00 19 лютого 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на одну копійку до 27,87 гривні за долар, курс купівлі до 27,84 гривні за долар.

Керівники українських підприємств очікують середнє значення обмінного курсу у 2021 році на рівні 29,68 грн/долар. Міністерство фінансів України планує 23 лютого розмістити гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) і облігації номіновані в доларах. До розміщення запропонують гривневі ОВДП з терміном обігу шість місяців, один рік, півтора року, два і три роки. У доларах пропонуються папери з терміном обігу один рік.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що курс американського долара до української гривні за минулий тиждень помітно знизився й оновив мінімум з грудня 2020 року. Долар на міжбанку може торгуватися поблизу 27,5 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,4 грн/27,6 грн.