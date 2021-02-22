Курс доллара. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150723-kurs-dollara-stabilizirovalsya-posle-stremitelnogo-rosta-infografika.html

Ракурс

Курс доллара продолжает расти. Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривны за доллар.

Курс вырос на менее чем одну копейку по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс гривны к доллару на 22 февраля установлен на уровне 27,84 грн за 1 долл. (+0,0007 грн). Таким образом, официальный курс доллара вырос после снижения накануне.



Курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 19 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на одну копейку до 27,87 гривны за доллар, курс покупки до 27,84 гривны за доллар.

Руководители украинских предприятий ожидают средние значения обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар. Министерство финансов Украины планирует 23 февраля разместить гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и облигации в долларах. К размещению предложат гривневые ОВГЗ со сроком обращения шесть месяцев, один год, полтора года, два и три года. В долларах предлагаются бумаги со сроком обращения один год.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс американского доллара к украинской гривне за прошедшую неделю заметно снизился и обновил минимум с декабря 2020 года. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 27,5 грн, а наличный доллар в банках будет торговаться вблизи 27,4 грн/27, 6 грн.