День Панкрата відзначають 22 лютого. Фото: Радіо Трек

https://racurs.ua/ua/n150722-22-lutogo-vidznachaut-den-pankrata-ta-den-skromnosti.html

Ракурс

22 лютого православна церква відзначає день пам’яті святих Панкратія і Микити.

У цей період наступала важка пора для селян, тому що запаси підходили до кінця. У народі казали: «У Панкрата в засіках небагато». Також люди вірили, що усі сни на Панкрата є вiщими. Крім того, існувало повіряв про те, якщо почати лікувати будь-яку хвоpoбу саме 22 лютого, то її можна буде перемогти.

Народні прикмети на 22 лютого:

На деревах сніг налипає — скоро буде потепління.

Темна ніч без зірок — зима скоро закінчиться.

Гілки дерев гнуться під снігом — рік буде урожайним.

У світі 22 лютого відзначають Всесвітній день роздумів, День інженера в США, День скромності, День прогулянки з собакою. Також в Японії святкують День кішки — 22 лютого у Токіо проводиться фестиваль дня кішок, де кішки виграють призи за найдивнішу поведінку.

22 лютого в історії:

1630 рік — англійські колоністи вперше спробували поп-корн, яким їх пригостили індіанці.

1635 рік — кардинал Рішельє утворив Французьку академію.

1889 рік — Північна Дакота, Південна Дакота та Вашингтон визнані штатами США.

1997 рік — шотландські вчені вперше успішно клонували вівцю, яка народилася 5 липня 1996 року. Новонароджена одержала ім’я Доллі.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні вшановували пам’ять героїв Небесної сотні. Ця пам’ятна дата була запроваджена у 2015 році тодішнім президентом України Петром Порошенком задля вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті героїв Небесної сотні.