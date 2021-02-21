День Панкрата отмечают 22 февраля. Фото: Радио Трек

https://racurs.ua/n150722-22-fevralya-otmechaut-den-pankrata-i-den-skromnosti.html

Ракурс

22 февраля православная церковь отмечает день памяти святых Панкратия и Никиты.

В этот период наступала тяжелая пора для селян, потому что запасы подходили к концу. В народе говорили: «У Панкрата в закромах небогато». Также люди верили, что все сны на Панкрата являются вещими. Кроме того, существовало поверье о том, если начать лечить какую-либо болезнь именно 22 февраля, то ее можно будет победить.

Народные приметы на 22 февраля:

На деревьях снег налипает — скоро будет потепление.

Темная ночь без звезд — зима скоро закончится.

Ветви деревьев гнутся под снегом — год будет урожайным.

В мире 22 февраля отмечают Всемирный день размышлений, День инженера в США, День скромности, День прогулки с собакой. Также в Японии празднуют День кошки — 22 февраля в Токио проводится фестиваль дня кошек, где кошки выигрывают призы за самое странное поведение.

22 февраля в истории:

1630 год — английские колонисты впервые попробовали попкорн, которым их угостили индейцы.

1635 год — кардинал Ришелье создал Французскую академию.

1889 год — Северная Дакота, Южная Дакота и Вашингтон признаны штатами США.

1997 год — шотландские ученые впервые успешно клонировали овцу, родившуюся 5 июля 1996 года. Новорожденная получила имя Долли.

Напомним, 20 февраля в Украине почтили память героев Небесной сотни. Эта памятная дата была введена в 2015 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко для чествования подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти героев Небесной сотни.