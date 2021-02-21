США пригрозили Росії через атаку на SolarWinds. Фото: Sipa USA

https://racurs.ua/ua/n150721-ssha-gotuutsya-vidpovisty-rosiyi-za-ataku-na-solarwinds-budut-ne-lyshe-sankciyi.html

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Сполучені Штати Америки готуються відповісти на хакерську атаку на американські федеральні відомства, яка була зафіксована в 2020 році.

Від атаки постраждали дев’ять федеральних відомств США, а також близько сотні приватних компаній. У Вашингтоні запевняють, відповідь включатиме в собі не лише запровадження санкцій. Про це радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив в ефірі телеканалу CBS.

Ми підготуємо відповідні заходи за тижні, а не за місяці. Ці заходи передбачатимуть використання як видимих, так і непомітних інструментів. Йдеться не тільки про санкції, — зазначив він.

Як відомо, у грудні 2020 року американські ЗМІ повідомили, що хакери, пов’язані з іноземним урядом, зламали системи, що належать міністерству фінансів США, міністерству внутрішньої безпеки, Національному управлінню телекомунікацій і інформації, Мінторгу США, Пентагону, Міненерго та відомству, яке опікується безпекою в ядерній сфері NNSA. Офіційні особи США тоді заявили, що за кібератакою стоїть хакерська група APT29 або Cozy Bear, пов’язана з розвідкою Російської Федерації.

Згодом стало відомо, що хакери насправді атакували IT-компанію SolarWinds з штату Техас. Хакери використовували для своїх цілей оновлення, випущені компанією в період з березня до червня 2020 року для її програмного забезпечення Orion.

Нагадаємо, американська комп’ютерна корпорація Microsoft зафіксувала понад 13 тис. повідомлень про хакерські атаки, що були санкціоновані на рівні держави. Більшість із них зафіксували з території Російської Федерації.