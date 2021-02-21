Миттєвий тест на COVID-19 можна буде зробити за допомогою смартфона. Фото: meme-arsenal.com

https://racurs.ua/ua/n150720-myttievyy-test-na-covid-19-mojna-bude-zrobyty-za-dopomogou-smartfona.html

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Нове покоління експрес-тестів на коронавірусну хворобу COVID-19 представила американська медична компанія Kroger Health.

Для тесту необхідно купити в аптеці спеціальний набір для забору біоматеріалу, а все інше зробить спеціальний додаток у смартфоні. Наразі розроблена програма знаходиться на шляху отримання ліцензії від Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на масовий продаж своїх експрес-тестів. Про це повідомляє 4PDA.

За інформацією авторів софту, зробити тест на коронавірус у домашніх умовах зможе будь-який користувач. Допоможе у цьому спеціальний набір, що дозволяє взяти аналіз слизу з носа, а після просто навести камеру смартфона на тест. Протягом декількох секунд мобільний додаток видасть результат.

При цьому методика дуже точна, оскільки шанс помилкового виявлення позитивних результатів становить 7%, а негативних всього 1%. Це куди вище, ніж у вже існуючих дозволених ПЛР-тестах. Результати тесту в автоматичному порядку надсилаються у відповідні органи охорони здоров’я.

Нагадаємо, американські науковці навчилися діагностувати рак за допомогою «електронного носа». Дослідники стверджують, що сам детектор вже «у 200 разів чутливіший за собачий ніс» в плані здібностей помітити найменші концентрації пахучих речовин.