Мгновенный тест на COVID-19 можно будет сделать с помощью смартфона. Фото: meme-arsenal.com

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Ракурс

Новое поколение экспресс-тестов на коронавирусную болезнь COVID-19 представила американская медицинская компания Kroger Health.

Для теста необходимо купить в аптеке специальный набор для забора биоматериала, а все остальное сделает специальное приложение в смартфоне. Разработанная программа находится на пути получения лицензии от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на массовую продажу своих экспресс-тестов. Об этом сообщает 4PDA.

По информации авторов софта, сделать тест на коронавирус в домашних условиях сможет любой пользователь. Поможет в этом специальный набор, позволяющий взять анализ слизи из носа, а после просто навести камеру смартфона на тест. В течение нескольких секунд мобильное приложение выдаст результат.

При этом методика очень точная, поскольку шанс ошибочного выявления положительных результатов составляет 7%, а отрицательных всего 1%. Это куда выше, чем в уже существующих разрешенных ПЦР-тестах. Результаты теста в автоматическом порядке направляются в соответствующие органы здравоохранения.

Напомним, американские ученые научились диагностировать рак с помощью «электронного носа». Исследователи утверждают, что сам детектор уже «в 200 раз чувствительнее собачий нос» в плане способностей заметить малейшие концентрации пахучих веществ.