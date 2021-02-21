США пригрозили России из-за атаки на SolarWinds. Фото: Sipa USA

https://racurs.ua/n150721-ssha-gotovyatsya-otvetit-rossii-za-ataku-na-solarwinds-budut-ne-tolko-sankcii.html

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Соединенные Штаты Америки готовятся ответить на хакерскую атаку на американские федеральные ведомства, которая была зафиксирована в 2020 году.

От атаки пострадали девять федеральных ведомств США, а также около сотни частных компаний. В Вашингтоне уверяют, ответ будет включать в себе не только введение санкций. Об этом советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в эфире телеканала CBS.

Мы подготовим соответствующие мероприятия за недели, а не за месяцы. Эти меры будут предусматривать использование как видимых, так и незаметных инструментов. Речь идет не только о санкциях, — отметил он.

Как известно, в декабре 2020 года американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению по телекоммуникациям и информации, Минторгу США, Пентагону, Минэнерго и ведомству, которое занимается безопасностью в ядерной сфере NNSA. Официальные лица США тогда заявили, что за кибератакой стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, связанная с разведкой Российской Федерации.

Впоследствии стало известно, что хакеры на самом деле атаковали IT-компанию SolarWinds из штата Техас. Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь 2020 года для ее программного обеспечения Orion.

Напомним, американская компьютерная корпорация Microsoft зафиксировала более 13 тыс. сообщений о хакерских атаках, санкционированных на уровне государства. Большинство из них зафиксировали с территории Российской Федерации.