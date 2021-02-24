Курс доллара. Фото: IStock

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Ракурс

Курс доллара пополз вниз после стремительного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля установил официальный курс на уровне 27,89 грн за долл. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 27,89 грн за 1 долл. (-0,0328 грн). Таким образом, официальный курс доллара падает после роста в течение двух дней подряд. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Сообщается, что курс доллара на межбанке по состоянию на 10.00 23 февраля в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,90 грн за долл., курс покупки до 27,88 грн за долл.

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться за неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн.



Поддержка гривны оказалась слабее, чем рассчитывала часть игроков и до конца суток стало понятно, что общий тренд на межбанке больше направлен на рост котировок доллара с целью минимум 28 гривен до конца недели. Результаты аукциона оказались посредственными с учетом будущих погашений облигаций на 10,56 млрд грн.

К концу торгов рынок опустел, что позволило спекулянтам без особого напряжения загнать курс в 27,925/27,94 до 16.00 и до 27,935/27,95 до окончания сессии. НБУ на рынке не появлялся.

Напомним, ранее мы сообщали, что курс доллара стремительно рос в последние дни. Национальный банк Украины на 23 февраля установил официальный курс на уровне 27,93 грн за долл. Тогда курс вырос на восемь копеек.