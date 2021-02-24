Сергій Стерненко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n150858-vyrok-sternenku-prokomentuvaly-v-odeskiy-prokuraturi-video.html

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Сергій Стерненко, український активіст, якого засудили до семи років та трьох місяців позбавлення волі з конфіскацією половини майна, не погоджується з рішенням суду.

Натомість прокурор Одеської області Сергій Костенко вважає, що провина Стерненка — доведена, а акції протесту — це спроби тиску на суд. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, вирок для Стерненка був законним і ґрунтувався на підготовленій стороною обвинувачення доказовій базі. Він додав, що позиція державного публічного обвинувачення в цьому кримінальному провадженні була сформована ще під час направлення цього провадження в суд в січні 2016 року. Тоді суд детально вивчив всі докази сторони звинувачення.

Були в наявності протоколи з місця подій, протоколи впізнання осіб, показання потерпілого, було проведено ряд судових експертиз, які підтверджували доводи, зазначені в обвинувальному акті. Були надані трафіки телефонних розмов обвинувачених, які підтверджували їхнє знаходження в певних місцях і спілкування один з одним, — заявив прокурор.

Нагадаємо, Сергій Стерненко — активіст, який раніше очолював одеський осередок «Правого сектору». Він брав участь у протестах проти забудови Літнього театру Одеси, після яких його затримували. У 2018 році на Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова.

Другий учасник нападу Андрій Ісайкул згодом втік з України. Активіст стверджує, що діяв у межах самозахисту. В замовленні нападів він звинувачує мера Одеси Геннадія Труханова. Окрім цього, Стерненко заявляв про тиск на слідство з боку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова та Венедіктової.

У березні Офіс генпрокурора повідомив, що Венедіктова та Аваков обговорювали «вбивство Кузнецова», хоча ця справа є підслідною СБУ. У квітні 2020 року Венедіктова публічно заявила, що підозра у справі Стерненка «буде в будь-якому разі».