В Украине проведут клинические испытания новой индийской вакцины, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n150859-ispytaniya-novoy-indiyskoy-covid-vakciny-proydut-v-ukraine-stepanov.html

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Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую создает компании Bharat Biotech.

Эта вакцина должна быть более удобной чем существующие вакцины от коронавируса — применяться в форме назального спрея или капель. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 февраля, во время видеобрифинга.

Это новый продукт и они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, — отметил Степанов. — Они будут достаточно быстро двигаться, и во вторую и третью стадию мы можем также часть испытаний провести в Украине.



По словам Степанова, проведение таких испытаний в Украине предоставит нашей стране приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства ее эффективности.

Завершить испытания Bharat Biotech планирует до сентября-октября этого года и выйти с продуктом на рынок.