Испытания новой индийской COVID-вакцины пройдут в Украине — Степановhttps://racurs.ua/n150859-ispytaniya-novoy-indiyskoy-covid-vakciny-proydut-v-ukraine-stepanov.htmlРакурс
Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую создает компании Bharat Biotech.
Эта вакцина должна быть более удобной чем существующие вакцины от коронавируса — применяться в форме назального спрея или капель. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 февраля, во время видеобрифинга.
Это новый продукт и они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, — отметил Степанов. — Они будут достаточно быстро двигаться, и во вторую и третью стадию мы можем также часть испытаний провести в Украине.
По словам Степанова, проведение таких испытаний в Украине предоставит нашей стране приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства ее эффективности.
Завершить испытания Bharat Biotech планирует до сентября-октября этого года и выйти с продуктом на рынок.