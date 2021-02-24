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Ракурс
В Украине проведут клинические испытания новой индийской вакцины, фото: «Укринформ»

Испытания новой индийской COVID-вакцины пройдут в Украине — Степанов

24 фев 2021, 11:11
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Украина примет участие в клинических испытаниях новой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19, которую создает компании Bharat Biotech.

Эта вакцина должна быть более удобной чем существующие вакцины от коронавируса — применяться в форме назального спрея или капель. Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом сегодня, 24 февраля, во время видеобрифинга.

Это новый продукт и они сейчас начинают первую стадию клинических испытаний, — отметил Степанов. — Они будут достаточно быстро двигаться, и во вторую и третью стадию мы можем также часть испытаний провести в Украине.


По словам Степанова, проведение таких испытаний в Украине предоставит нашей стране приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства ее эффективности.

Завершить испытания Bharat Biotech планирует до сентября-октября этого года и выйти с продуктом на рынок.

Источник: Ракурс


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