Какими вакцинами будут прививать украинцев, детали раскрыл Степанов

Вакцинация. Фото: Istock

https://racurs.ua/n150853-kakimi-vakcinami-budut-privivat-ukraincev-detali-raskryl-stepanov.html

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Вакцинация в Украине от коронавируса началась сегодня, 24 февраля. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина уже обеспечена вакцинами для первого и второго этапов вакцинации, согласно планам Минздрава.

Также в ведомстве договорились о дополнительных партиях вакцины от коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, Украине удалось договориться о дополнительной партии вакцин от разработчика NovaVax — этот производитель должен поставить 5 млн доз вакцины. Также в Минздраве ожидают получить более 100 тыс. доз вакцины от компании Pfizer в рамках программы COVAX. От компании Sinovac ожидают 2 млн доз вакцины, а компания AstaZeneca должен поставить еще 1,5 млн доз вакцины.

Степанов добавил, что Украина планирует закупить еще 4 млн вакцин от коронавируса индийского производителя Bharat Biotech, который на данный момент проходит клинические испытания своего препарата. В свою очередь часть контрактов с производителями вакцин уже находится на финальной стадии подписания. Также Украина планирует принять участие в клинических испытаниях индийской вакцины в форме спрея.

Пришли к согласию на участие Украины в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель, — рассказал он.



Он отметил, что Минздрав будет закупать только надежные вакцины, которые соответствуют всем стандартам качества и используются передовыми странами Европы, а также одобрены Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, ранее мы сообщали, что прививку индийской вакциной от коронавируса Covishield, которая производится на основе разработки Oxford/AstraZeneca, готов публично сделать главный санврач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.