Якими вакцинами щепитимуть українців, деталі розкрив Степанов

Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

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Вакцинація в Україні від коронавірусу розпочалася сьогодні, 24 лютого. Очільник Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) Максим Степанов заявив, що наразі Україна забезпечена вакцинами для першого та другого етапів вакцинації, відповідно до планів МОЗ.

Також у відомстві домовилися про додаткові партії вакцин від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, Україні вдалося домовитися про додаткову партію вакцин від розробника NovaVax — цей виробник має поставити 5 млн доз вакцини. Також у МОЗ очікують отримати понад 100 тис. доз вакцини від компанії Pfizer в рамках програми COVAX. Від компанії Sinovac очікують 2 млн доз вакцини, а компанія AstaZeneca має поставити ще 1,5 млн доз вакцини.

Степанов додав, що Україна планує закупити ще 4 млн вакцин від коронавірусу від індійського виробника вакцин Bharat Biotech, який проходить клінічні випробування свого препарату. Наразі частина контрактів з виробниками перебуває на фінальній стадії підписання. Також Україна планує взяти участь у клінічних випробуваннях індійської вакцини у формі спрею.

Дійшли до згоди на участь України в клінічних випробуваннях розробки нової вакцини у формі назального спрею чи крапель, — розповів він.



Він зауважив, що МОЗ закупатиме лише надійні вакцини, які відповідають усім стандартам якості та використовуються провідними країнами Європи та схвалені Всесвітньою організацією з охорони здоров’я (ВООЗ).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що щеплення індійською вакциною від коронавірусу Covishield, яка виробляється на основі розробки Oxford/AstraZeneca, готовий публічно зробити головний санлікар країни, заступник міністра охорони здоров‘я Віктор Ляшко.