Щеплення. Фото: Прямий

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Вакцинації в Україні від коронавірусу розпочалася у Черкасах. Першим отримувачем щеплення від інфекції препаратом CoviShield став лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Наступною вакцину дістала старша сестра відділення реанімації Нона Хачатрян. Про це повідомив очільник Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що перед проведенням вакцинації лікарям виміряли температуру та провели відповідний інструктаж. Після щеплення за лікарями спостерігали ще півгодини для того, щоб простежити за можливою індивідуальною реакцією на препарат.





З отриманням першого в Україні щеплення лікаря привітав очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.



Знайомтеся, це — Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаманітолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні, — повідомив Скічко.



Він пояснив, що в області працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Зауважимо, що Черкаська область першою отримала 16 тис. 200 доз вакцин від коронавірусу, яких вистачить на щеплення для 8 тис. 100 медиків Черкащини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація президента Володимира Зеленського від коронавірусу, яка має пройти публічно, дещо затягується. У Офісі президента заявляють, що поки не вирішили, якою саме вакциною отримає щеплення президент.