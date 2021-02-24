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Ракурс
Щеплення. Фото: Прямий

Перше щеплення від коронавірусу зробили в Україні — історичне фото

24 лют 2021, 13:46
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Вакцинації в Україні від коронавірусу розпочалася у Черкасах. Першим отримувачем щеплення від інфекції препаратом CoviShield став лікар-реаніматолог Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Наступною вакцину дістала старша сестра відділення реанімації Нона Хачатрян. Про це повідомив очільник Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що перед проведенням вакцинації лікарям виміряли температуру та провели відповідний інструктаж. Після щеплення за лікарями спостерігали ще півгодини для того, щоб простежити за можливою індивідуальною реакцією на препарат.

Перше щеплення від коронавірусу в Україні. Фото: Прямий

З отриманням першого в Україні щеплення лікаря привітав очільник Черкаської ОДА Олександр Скічко.
Лікар з очільником Черкаської ОДА. Фото: Прямий

Знайомтеся, це — Горенко Євген Васильович. Він першим в Україні отримав щеплення від ковіду. Це лікар-реаманітолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні, — повідомив Скічко.


Він пояснив, що в області працюватиме каскадна модель вакцинації, яка передбачає роботу мобільних бригад у визначеному послідовному порядку. Зауважимо, що Черкаська область першою отримала 16 тис. 200 доз вакцин від коронавірусу, яких вистачить на щеплення для 8 тис. 100 медиків Черкащини.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація президента Володимира Зеленського від коронавірусу, яка має пройти публічно, дещо затягується. У Офісі президента заявляють, що поки не вирішили, якою саме вакциною отримає щеплення президент.

Джерело: Ракурс


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