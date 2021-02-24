У світі розпочалася вакцинація від коронавірусу, фото:

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Православна церква України (ПЦУ), озвучила свою позицію щодо вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

У ПЦУ наголошують, що церква не має жодних заперечень проти вакцинації як медичної процедури, оскільки вакцинування не суперечить ні Божим заповідям, ні засадам християнської віри. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому прес-службою ПЦУ.

У ПЦУ зазначають, що не примушуватимуть до вакцинації — ця процедура має бути добровільною та усвідомленою, проте нагадують, що питання вакцинації не є виключно особистим і напряму стосується здоров’я ближніх та всього народу.

Кожна людина вільна прийняти власне зважене та відповідальне рішення, яке буде спиратися на фахові висновки та рекомендації лікарів, медиків, спеціалістів, буде враховувати стан здоров‘я та інші важливі фактори, — наголошують у ПЦУ.

Зазначається, що вакцинація відноситься до сфери відповідальності системи охорони здоров’я та держави, релігійні діячі не можуть брати на себе відповідальність щодо оцінки ефективності вакцин та доцільності їх застосування конкретними особами.

У ПЦУ нагадують, що церква загалом закликає вірян дбати про своє здоров’я та дослухатися до лікарів, не лише в ситуації з коронавірусом.

Людське життя є дар Божий та має велику цінність, кожен має підійти до цього питання відповідально, ретельно зваживши всі «за» і «проти», — наголошують у ПЦУ.

Нагадаємо, в Україні вакцинація від коронавірусу розпочалася сьогодні, 24 лютого.