Санкції проти Медведчука. Фото:

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Санкції проти Віктора Медведчука, лідера проросійської партії «Опозиційна платформа — За життя» та кума Путіна, були підтримані більшістю українців.

Рішення щодо запровадження санкцій щодо Медведчука підтримують 58%, натомість 28% — не підтримують. Про це йдеться у результатах соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

При цьому 75% українців відповіли, що знають про рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій відносно Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко (40% добре знають, 35% — щось чули, одночасно, 25% — вперше чують). Серед тих, хто добре знають про це рішення, 73% говорять про його підтримку, 23% — протилежної думки.

Причиною запровадження санкцій проти Медведчука стала проросійська діяльність — так вважають 52% респондентів. Ще 30% — вважають це «розбірками» між олігархами, 16% стверджують, що це спроба повернути у власність держави трубопровід, 13% вважають це зазначенням з боку США, 10% говорять про тиск на опозицію.

Опитування проводилося з 22 по 23 лютого серед населення України віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Усього було опитано 2 тис. 500 респондентів методом телефонного інтерв’ю з використанням випадкової вибірки мобільних номерів. Помилка репрезентативності дорівнює 0,95, що складає не більше 2%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заборонені канали Медведчука, які входили до медіахолдингу «Новини», створили однойменне товариство з обмеженою відповідальністю. Зареєстрували ТОВ 18 лютого — буквально за два тижні після блокування цих каналів в українському ефірі.