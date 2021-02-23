Заблоковані телеканали Медведчука. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n150843-zablokovani-telekanaly-medvedchuka-stvoryly-novyy-holdyng-dokument.html

Ракурс

Заборонені канали Медведчука, які входили до медіахолдингу «Новини», створили однойменне товариство з обмеженою відповідальністю.

Зареєстрували ТОВ 18 лютого — буквально за два тижні після блокування цих каналів в українському ефірі, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Засновниками нового ТОВ є 100 осіб, статутний капітал нового холдингу становить 100 грн.

Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте скільки нових ТОВок за 100 грн не роби — суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої «діяльності», — йдеться у повідомленні.



На сайті Youcontrol оприлюднили прізвища акціонерів нового ТОВ.

Нагадаємо, Зеленський запровадив санкції проти «правої руки» проросійського політика Віктора Медведчука — нардепа Верховної Ради від «Опозиційної платформи — За життя» Тараса Козака на п’ять років. Йому юридично належать телеканали «112 Україна», NewsOne і ZIK.