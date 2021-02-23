Заблокированные телеканалы Медведчука. Фото: 24

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Ракурс

Запрещенные каналы Медведчука, которые входили в медиахолдинг «Новости», создали одноименное общество с ограниченной ответственностью.

Зарегистрировали ООО 18 февраля — буквально через две недели после блокировки этих каналов в украинском эфире, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Учредителями нового ООО являются 100 человек, уставный капитал нового холдинга составляет 100 грн.

Похоже, что Медведчук и Ко ищут юридические способы, чтобы вновь запустить трансляцию кремлевской пропаганды в наше информационное пространство. Однако сколько новых ООО за 100 гривен не делай — суть не меняется, а значит и внимание со стороны государства к их «деятельности», — говорится в сообщении.

На сайте Youcontrol обнародовали фамилии акционеров нового ООО.

Напомним, Зеленский ввел санкции против «правой руки» пророссийского политика Виктора Медведчука — нардепа Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака на пять лет. Ему юридически принадлежат телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK.