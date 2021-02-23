Магнитные бури в марте — ученые озвучили прогноз (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150842-magnitnye-buri-v-marte-uchenye-ozvuchili-prognoz-infografika.htmlРакурс
Магнитные бури ожидаются в марте 2021 года — некоторые из них могут негативно отразиться на самочувствии людей.
1 марта ожидается сильная магнитная буря, но 2 марта она несколько утихнет. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.
Колебания магнитосферы 6 марта будут средней силы, однако способны вызвать головную боль, скачки давления и другие проблемы со здоровьем.
12−13 марта произойдет магнитная буря средней активности, однако метеочувствительные люди могут в эти дни жаловаться на слабость и апатию.
Магнитная буря 15 марта, как и две предшествующие, будет средней силы. 18−19 марта ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Особенно внимательными к своему здоровью необходимо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Магнитный всплеск 28−29 марта будет средней активности, однако также может негативно повлиять на самочувствие.
Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни:
- высыпаться;
- придерживаться распорядка дня;
- гулять на свежем воздухе (избегая прямых лучей солнца);
- отказаться от тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;
- пить травяные чаи;
- выпивать не меньше двух литров воды в день;
- тем, кто страдает от хронических заболеваний, — ограничить физические нагрузки и иметь необходимые лекарственные средства под рукой.