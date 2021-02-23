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Магнитные бури. Фото: Главком

Магнитные бури в марте — ученые озвучили прогноз (ИНФОГРАФИКА)

23 фев 2021, 19:06
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Магнитные бури ожидаются в марте 2021 года — некоторые из них могут негативно отразиться на самочувствии людей.

1 марта ожидается сильная магнитная буря, но 2 марта она несколько утихнет. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Магнитные бури. Инфографика: tesis.lebedev

Колебания магнитосферы 6 марта будут средней силы, однако способны вызвать головную боль, скачки давления и другие проблемы со здоровьем.

12−13 марта произойдет магнитная буря средней активности, однако метеочувствительные люди могут в эти дни жаловаться на слабость и апатию.

Магнитная буря 15 марта, как и две предшествующие, будет средней силы. 18−19 марта ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Особенно внимательными к своему здоровью необходимо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитный всплеск 28−29 марта будет средней активности, однако также может негативно повлиять на самочувствие.


Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни:

  • высыпаться;
  • придерживаться распорядка дня;
  • гулять на свежем воздухе (избегая прямых лучей солнца);
  • отказаться от тяжелой и жирной пищи, кофе и алкоголя;
  • пить травяные чаи;
  • выпивать не меньше двух литров воды в день;
  • тем, кто страдает от хронических заболеваний, — ограничить физические нагрузки и иметь необходимые лекарственные средства под рукой.

Источник: Ракурс


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