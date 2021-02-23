Магнитные бури. Фото: Главком

https://racurs.ua/n150842-magnitnye-buri-v-marte-uchenye-ozvuchili-prognoz-infografika.html

Ракурс

Магнитные бури ожидаются в марте 2021 года — некоторые из них могут негативно отразиться на самочувствии людей.

1 марта ожидается сильная магнитная буря, но 2 марта она несколько утихнет. Об этом сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Колебания магнитосферы 6 марта будут средней силы, однако способны вызвать головную боль, скачки давления и другие проблемы со здоровьем.

12−13 марта произойдет магнитная буря средней активности, однако метеочувствительные люди могут в эти дни жаловаться на слабость и апатию.

Магнитная буря 15 марта, как и две предшествующие, будет средней силы. 18−19 марта ученые прогнозируют сильную магнитную бурю. Особенно внимательными к своему здоровью необходимо быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Магнитный всплеск 28−29 марта будет средней активности, однако также может негативно повлиять на самочувствие.

Чтобы смягчить вредное воздействие магнитных бурь, медики рекомендуют придерживаться главных правил здорового образа жизни: