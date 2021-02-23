Магнітні бурі. Фото: Главком

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Ракурс

Магнітні бурі очікуються в березні 2021 року — деякі з них можуть негативно вплинути на самопочуття людей.

1 березня очікується сильна магнітна буря, але 2 березня вона дещо вщухне. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Коливання магнітосфери 6 березня будуть середньої сили, проте здатні викликати головний біль, перепади тиску й інші проблеми зі здоров’ям.

12−13 березня прогнозують магнітну бурю середньої активності, однак метеочутливі люди можуть у ці дні скаржитися на слабкість і апатію.

Магнітна буря 15 березня, як і дві попередні, буде середньої сили. 18−19 березня вчені прогнозують сильну магнітну бурю. Особливо уважними до свого здоров’я необхідно бути людям з серцево-судинними захворюваннями.

Магнітний сплеск 28−29 березня буде середньої активності, проте також може негативно вплинути на самопочуття.

Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя: