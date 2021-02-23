Магнітні бурі в березні — вчені озвучили прогноз (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150842-magnitni-buri-v-berezni-vcheni-ozvuchyly-prognoz-infografika.htmlРакурс
Магнітні бурі очікуються в березні 2021 року — деякі з них можуть негативно вплинути на самопочуття людей.
1 березня очікується сильна магнітна буря, але 2 березня вона дещо вщухне. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.
Коливання магнітосфери 6 березня будуть середньої сили, проте здатні викликати головний біль, перепади тиску й інші проблеми зі здоров’ям.
12−13 березня прогнозують магнітну бурю середньої активності, однак метеочутливі люди можуть у ці дні скаржитися на слабкість і апатію.
Магнітна буря 15 березня, як і дві попередні, буде середньої сили. 18−19 березня вчені прогнозують сильну магнітну бурю. Особливо уважними до свого здоров’я необхідно бути людям з серцево-судинними захворюваннями.
Магнітний сплеск 28−29 березня буде середньої активності, проте також може негативно вплинути на самопочуття.
Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя:
- висипатися;
- дотримуватися розпорядку дня;
- гуляти на свіжому повітрі (уникаючи прямих променів сонця);
- відмовитися від важкої та жирної їжі, кави й алкоголю;
- пити трав’яні чаї;
- випивати не менше двох літрів води на день;
- тим, хто страждає від хронічних захворювань, — обмежити фізичні навантаження й мати необхідні лікарські засоби під рукою.