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Ракурс
Магнітні бурі. Фото: Главком

Магнітні бурі в березні — вчені озвучили прогноз (ІНФОГРАФІКА)

23 лют 2021, 19:06
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Магнітні бурі очікуються в березні 2021 року — деякі з них можуть негативно вплинути на самопочуття людей.

1 березня очікується сильна магнітна буря, але 2 березня вона дещо вщухне. Про це повідомляють у лабораторії рентгенівської астрономії сонця.

Магнітні бурі. Інфографіка: tesis.lebedev

Коливання магнітосфери 6 березня будуть середньої сили, проте здатні викликати головний біль, перепади тиску й інші проблеми зі здоров’ям.

12−13 березня прогнозують магнітну бурю середньої активності, однак метеочутливі люди можуть у ці дні скаржитися на слабкість і апатію.

Магнітна буря 15 березня, як і дві попередні, буде середньої сили. 18−19 березня вчені прогнозують сильну магнітну бурю. Особливо уважними до свого здоров’я необхідно бути людям з серцево-судинними захворюваннями.

Магнітний сплеск 28−29 березня буде середньої активності, проте також може негативно вплинути на самопочуття.


Щоб пом’якшити шкідливий вплив магнітних бур, медики рекомендують дотримуватися головних правил здорового способу життя:

  • висипатися;
  • дотримуватися розпорядку дня;
  • гуляти на свіжому повітрі (уникаючи прямих променів сонця);
  • відмовитися від важкої та жирної їжі, кави й алкоголю;
  • пити трав’яні чаї;
  • випивати не менше двох літрів води на день;
  • тим, хто страждає від хронічних захворювань, — обмежити фізичні навантаження й мати необхідні лікарські засоби під рукою.

Джерело: Ракурс


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