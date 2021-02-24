Санкции против Медведчука. Фото: УП

https://racurs.ua/n150864-sankcii-protiv-medvedchuka-sociologi-ozvuchili-reakciu-ukraincev.html

Ракурс

Санкции против Виктора Медведчука, лидера пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кума Путина, были поддержаны большинством украинцев.

Решение о введении санкций в отношении Медведчука поддерживают 58%, в то же время 28% — не поддерживают. Об этом говорится в результатах социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг».

При этом 75% украинцев ответили, что знают о решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко (40% хорошо проинформированы об этом, 35% — что-то слышали, 25% — впервые слышат). Среди тех, кто хорошо проинформирован об этом решении, 73% говорят о его поддержке, 23% — противоположного мнения.

Причиной введения санкций против Медведчука стала пророссийская деятельность — так считают 52% респондентов. Еще 30% считают это разборками между олигархами, 16% утверждают, что это попытка вернуть в собственность государства трубопровод, 13% считают это указанием со стороны США, 10% говорят о давлении на оппозицию.

Опрос проводился с 22 по 23 февраля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего было опрошено 2 тыс. 500 респондентов методом телефонного интервью с использованием случайной выборки мобильных номеров. Ошибка репрезентативности составляет 0,95, что составляет не более 2%.

Напомним, ранее мы сообщали, что запрещенные каналы Медведчука, которые входили в медиахолдинг «Новости», создали одноименное общество с ограниченной ответственностью. Зарегистрировали ООО 18 февраля — буквально через две недели после блокировки этих каналов в украинском эфире.