Мартовскую цену на газ для населения обнародовал «Нафтогаз»

https://racurs.ua/n150863-martovskuu-cenu-na-gaz-dlya-naseleniya-obnarodoval-naftogaz.html

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Цена на газ в марте для населения от крупнейшего отечественного трейдера не изменится. Компания «Нафтогаз Украины» зафиксировала стоимость голубого топлива газ на уровне 6,86 грн за 1 куб. м с НДС.

Эта цена не включает стоимости распределения.

В госкомпании «Нафтогаз Украины» рассказали, что 6,86 грн за кубометр — это цена для пользователей тарифного плана «Месячный».

Клиенты, которые пользуются планом «Годовой», не почувствуют изменений и будут платить за кубометр потребленного газа 4,73 грн, 5,24 грн или 6,45 грн — в соответствии с условиями договоров.

«Нафтогаз» напомнил, что госкомпания является «поставщиком последней надежды», который обеспечивает топливом бытовых клиентов, которые не имеют поставщика в период перехода к новому. Для такой категории предусмотрена зафиксированная январским правительственным постановлением цена — 6,99 грн/куб.м с НДС и без стоимости транспортировки. Такой услугой пользуется сейчас 300 тыс клиентов.

Напомним, что в январе Кабмин ограничил цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 грн за кубометр. В правительстве также установили временное ограничение предельного тарифа на распределение газа —1,79 грн за 1 куб. м. Эти нормы будут действовать до окончания карантина или отопительного сезона.