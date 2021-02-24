Скандал в ООН — постпред РФ предложил «обедневшему» немецкому дипломату билет в Крым

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Дебаты на заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций 23 февраля, посвященные агрессии РФ против Украины и аннексии Крыма, не прошли без скандала из-за недипломатичного поведения первого заместителя постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Помимо словесных агрессивных высказываний в адрес Киева, на этот раз постпред РФ не обошел вниманием и немецкого дипломата Кристофера Гойсгена, который в своей речи призвал Кремль допустить на территорию аннексированного полуострова представителей мониторинговых миссий для оценки ситуации с правами человека, пишет «Голос Америки».

В ответ на это Полянский заявил, что в Крым Россия пускает всех, а Гойсген, вероятно, не может поехать, потому что совсем «потратился», поэтому первый заместитель постпреда РФ предложил ему приобрести билет в Крым.

Напомним, во время дебатов страны-члены Генассамблеи выразили свою поддержку Украине в конфликте с Россией, подчеркивая на ее ответственности за оккупацию, ухудшение ситуации с правами человека и сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях. На фоне выступлений большинства стран-участников дебатов, речь россиянина Полянского звучала откровенно провокационно.