Скандал в ООН — постпред РФ запропонував “збіднілому” німецькому дипломату квиток в Крим

https://racurs.ua/ua/n150862-skandal-v-oon-postpred-rf-zaproponuvav-zbidnilomu-nimeckomu-dyplomatu-kvytok-v-krym.html

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Дебати на засіданні Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 лютого, присвячені агресії РФ проти України та анексії Криму, не минули без скандалу через недипломатичні випади першого заступника постійного представника РФ при ООН Дмитра Полянського.

Окрім словесних агресивних висловлювань щодо Києва, цього разу постпред РФ не оминув увагою й німецького дипломата Крістофера Гойсгена, який у своїй промові закликав Кремль допустити на територію анексованого півострова представників моніторингових місій задля оцінки ситуації з правами людини, пише «Голос Америки».

У відповідь на це Полянський заявив, що до Криму Росія пускає усіх, а Гойсген, ймовірно, не може поїхати, бо зовсім «витратився», тому перший заступник постпреда РФ запропонував йому придбати квиток у Крим.

Нагадаємо, під час дебатів країни-члени Генасамблеї висловили свою підтримку Україні у конфлікті з Росією, наголошуючи на її відповідальності за окупацію, погіршення ситуації з правами людини та складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях. На тлі виступів більшості країн-учасників дебатів, промова росіянина Полянського лунала відверто провокаційно.