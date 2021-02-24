Березневу ціну на газ для населення оприлюднив «Нафтогаз», фото — Oilpoint

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Ціна на газ у березні для населення від найбільшого вітчизняного трейдера не зміниться. Компанія «Нафтогаз України» зафіксувала вартість блакитного палива газ на рівні 6,86 грн за 1 куб. м з ПДВ.

Ця ціна не включає вартості розподілу.

В держкомпанії «Нафтогаз України» розповіли, що 6,86 грн за кубометр 1 це ціна для користувачів тарифного плану «Місячний».

Клієнти, які користуються планом «Річний», не відчують змін і платитимуть за кубометр спожитого газу 4,73 грн, 5,24 грн або 6,45 грн — відповідно до умов договорів.

«Нафтогаз» нагадав, що держкомпанія є «постачальником останньої надії», який забезпечує паливом побутових клієнтів, які не мають постачальника у період переходу до нового. Для такої категорії передбачена зафіксована січневою урядовою постановою ціна — 6,99 грн/куб.м з ПДВ і без вартості транспортування. Такою послугою користується нині 300 тис клієнтів.

Нагадаємо, що у січні Кабмін обмежив ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. В уряді також встановили тимчасове обмеження граничного тарифу на розподіл газу -1,79 грн за 1 куб. м. Ці норми діятимуть до закінчення карантину або опалювального сезону.