В мире началась вакцинация от коронавируса, фото:

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Православная церковь Украины (ПЦУ), озвучила свою позицию по вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

В ПЦУ отмечают, что церковь не имеет никаких возражений против вакцинации как медицинской процедуры, поскольку вакцинация не противоречащей ни Божьим заповедям, ни принципам христианской веры. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой ПЦУ.

В ПЦУ отмечают, что не будут принуждать к вакцинации — эта процедура должна быть добровольной и осознанной, однако напоминают, что вопрос вакцинации не является исключительно личным и прямо касается здоровья близких и всего народа.

Каждый человек волен принять собственное взвешенное и ответственное решение, которое будет опираться на профессиональные выводы и рекомендации врачей, медиков, специалистов, будет учитывать состояние здоровья и другие важные факторы, — подчеркивают в ПЦУ.

Отмечается, что вакцинация относится к сфере ответственности системы здравоохранения и государства, религиозные деятели не могут брать на себя ответственность по оценке эффективности вакцин и целесообразности их применения конкретными лицами.

В ПЦУ напоминают, что церковь в целом призывает верующих заботиться о своем здоровье и прислушиваться к врачам, не только в ситуации с коронавирусом.

Человеческая жизнь есть дар Божий и имеет большую ценность, каждый должен подойти к этому вопросу ответственно, тщательно взвесив все «за» и «против», — подчеркивают в ПЦУ.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса началась сегодня, 24 февраля.