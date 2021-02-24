Прививка. Фото: Прямий

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Вакцинация в Украине от коронавируса началась в Черкассах. Первым получателем прививки от инфекции препаратом CoviShield стал врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Следующей вакцину получила старшая сестра отделения реанимации Нона Хачатрян. Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на своей странице в Facebook.



Сообщается, что перед проведением вакцинации врачам измерили температуру и провели соответствующий инструктаж. После прививки за врачами наблюдали еще полчаса для того, чтобы проследить за возможной индивидуальной реакцией на препарат.

С получением первой в Украине прививки врача поздравил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.

Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог из города Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы, — сообщил Скичко.



Он объяснил, что в области будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Отметим, что Черкасская область первой получила 16 тыс. 200 доз вакцин от коронавируса, которых хватит на прививки для 8 тыс. 100 медиков Черкащины.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация президента Владимира Зеленского от коронавируса, которая должна пройти публично, несколько затягивается. В Офисе президента заявляют, что пока не решили, какой именно вакциной будут прививать президента.