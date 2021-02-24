Первую прививку от коронавируса сделали в Украине — историческое фотоhttps://racurs.ua/n150874-pervuu-privivku-ot-koronavirusa-sdelali-v-ukraine-istoricheskoe-foto.htmlРакурс
Вакцинация в Украине от коронавируса началась в Черкассах. Первым получателем прививки от инфекции препаратом CoviShield стал врач-реаниматолог Черкасской областной больницы Евгений Горенко.
Следующей вакцину получила старшая сестра отделения реанимации Нона Хачатрян. Об этом сообщил глава Черкасской областной государственной администрации Александр Скичко на своей странице
в Facebook.
Сообщается, что перед проведением вакцинации врачам измерили температуру и провели соответствующий инструктаж. После прививки за врачами наблюдали еще полчаса для того, чтобы проследить за возможной индивидуальной реакцией на препарат.
С получением первой в Украине прививки врача поздравил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
Знакомьтесь, это — Горенко Евгений Васильевич. Он первым в Украине получил прививку от ковида. Это врач-реаманитолог из города Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы, — сообщил Скичко.
Он объяснил, что в области будет работать каскадная модель вакцинации, которая предусматривает работу мобильных бригад в определенном последовательном порядке. Отметим, что Черкасская область первой получила 16 тыс. 200 доз вакцин от коронавируса, которых хватит на прививки для 8 тыс. 100 медиков Черкащины.
Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация президента Владимира Зеленского от коронавируса, которая должна пройти публично, несколько затягивается. В Офисе президента заявляют, что пока не решили, какой именно вакциной будут прививать президента.