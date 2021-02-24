Вакцинация Зеленского. Фото: УП

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Вакцинация Зеленского от коронавируса, которая должна пройти публично, несколько затягивается. В Офисе президента заявляют, что пока не решили, какой именно вакциной получит прививку президент.

Об этом сообщила генеральный директор директората по вопросам информационной политики Офиса президента Ирина Победоносцева, передает «Суспільне».

Сообщается, что несмотря на то, что президент неоднократно говорил, что он будет вакцинироваться вместе с военными во время второй волны вакцинации, пока неизвестно, какая вакцина будет использоваться во время этого этапа вакцинации.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация в Украине от коронавируса началась сегодня, 24 февраля. Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что пока Украина обеспечена вакцинами для первого и второго этапов вакцинации, согласно планам Минздрава. Также в ведомстве договорились о дополнительных партиях вакцин от коронавируса.