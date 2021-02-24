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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Офис президента

Рейтинг Зеленского несколько вырос — новый опрос (ИНФОГРАФИКА)

24 фев 2021, 13:18
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Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных симпатий украинцев.

В последнее время, на фоне наложения санкций против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, рейтинг Зеленского вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные проведенного в течение 22−23 февраля телефонного опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, среди тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:

  • Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% респондентов;
  • Петра Порошенко — 14,4%;
  • Юрия Бойко — 11,3%;
  • Юлию Тимошенко — 10,9%;
  • Игоря Смешко — 7,2%;
  • Владимира Гройсмана — 5,7%;
  • Дмитрия Разумкова — 5,3%;
  • Евгения Мураева — 4,9%;
  • Олега Ляшко — 4,1%;
  • Арсения Яценюка — 2,9%;
  • Олега Тягнибока — 2,4%;
  • Виталия Кличко — 2,4%;
  • Киру Рудик — 0,5%.

Социологи опросили 2,5 тыс. человек во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.


Рейтинг кандидатов, инфографика: «Рейтинг»

Напомним, социологи рассказали о реакции украинцев на санкции против Медведчука.

Источник: Ракурс


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