Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n150872-reyting-zelenskogo-neskolko-vyros-infografika.html

Ракурс

Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных симпатий украинцев.

В последнее время, на фоне наложения санкций против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, рейтинг Зеленского вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные проведенного в течение 22−23 февраля телефонного опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, среди тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:

Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% респондентов;

Петра Порошенко — 14,4%;

Юрия Бойко — 11,3%;

Юлию Тимошенко — 10,9%;

Игоря Смешко — 7,2%;

Владимира Гройсмана — 5,7%;

Дмитрия Разумкова — 5,3%;

Евгения Мураева — 4,9%;

Олега Ляшко — 4,1%;

Арсения Яценюка — 2,9%;

Олега Тягнибока — 2,4%;

Виталия Кличко — 2,4%;

Киру Рудик — 0,5%.

Социологи опросили 2,5 тыс. человек во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Напомним, социологи рассказали о реакции украинцев на санкции против Медведчука.