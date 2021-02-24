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Владимир Зеленский, фото: Офис президента
Рейтинг Зеленского несколько вырос — новый опрос (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n150872-reyting-zelenskogo-neskolko-vyros-infografika.htmlРакурс
Владимир Зеленский, действующий президент Украины, продолжает лидировать в рейтинге электоральных симпатий украинцев.
В последнее время, на фоне наложения санкций против одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, рейтинг Зеленского вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные проведенного в течение 22−23 февраля телефонного опроса, результаты которого опубликованы на сайте группы «Рейтинг».
Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, среди тех, кто намерен проголосовать и определился с выбором, электоральные предпочтения распределились так:
- Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% респондентов;
- Петра Порошенко — 14,4%;
- Юрия Бойко — 11,3%;
- Юлию Тимошенко — 10,9%;
- Игоря Смешко — 7,2%;
- Владимира Гройсмана — 5,7%;
- Дмитрия Разумкова — 5,3%;
- Евгения Мураева — 4,9%;
- Олега Ляшко — 4,1%;
- Арсения Яценюка — 2,9%;
- Олега Тягнибока — 2,4%;
- Виталия Кличко — 2,4%;
- Киру Рудик — 0,5%.
Социологи опросили 2,5 тыс. человек во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
Напомним, социологи рассказали о реакции украинцев на санкции против Медведчука.
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