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Володимир Зеленський, фото: Офіс президента
Рейтинг Зеленського дещо зріс — нове опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150872-reytyng-zelenskogo-descho-zris-infografika.htmlРакурс
Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних симпатій українців.
Останнім часом, на тлі накладення санкцій проти одного зі лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, рейтинг Зеленського зріс на 2%. Про це свідчать дані проведеного протягом 22−23 лютого телефонного опитування, результати якого опубліковані на сайті групи «Рейтинг».
Якби вибори президента відбулися найближчим часом, серед тих, хто має намір проголосувати та визначився з вибором, електоральні вподобання розподілилися так:
Володимира Зеленського готові підтримати 23,1% респондентів;
- Петра Порошенка — 14,4%;
- Юрія Бойка — 11,3%;
- Юлію Тимошенко — 10,9%;
- Ігоря Смешка — 7,2%;
- Володимира Гройсмана — 5,7%;
- Дмитра Разумкова — 5,3%;
- Євгенія Мураєва — 4,9%;
- Олега Ляшка — 4,1%;
- Арсенія Яценюка — 2,9%;
- Олега Тягнибока — 2,4%;
- Віталія Кличка — 2,4%;
- Кіру Рудик — 0,5%.
Соціологи опитали 2,5 тис. осіб в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Нагадаємо, соціологи розповіли про реакцію українців на санкції проти Медведчука.
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