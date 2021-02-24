Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Рейтинг Зеленського дещо зріс — нове опитування (ІНФОГРАФІКА)

24 лют 2021, 13:18
999

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних симпатій українців.

Останнім часом, на тлі накладення санкцій проти одного зі лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, рейтинг Зеленського зріс на 2%. Про це свідчать дані проведеного протягом 22−23 лютого телефонного опитування, результати якого опубліковані на сайті групи «Рейтинг».

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, серед тих, хто має намір проголосувати та визначився з вибором, електоральні вподобання розподілилися так:

Володимира Зеленського готові підтримати 23,1% респондентів;

  • Петра Порошенка — 14,4%;
  • Юрія Бойка — 11,3%;
  • Юлію Тимошенко — 10,9%;
  • Ігоря Смешка — 7,2%;
  • Володимира Гройсмана — 5,7%;
  • Дмитра Разумкова — 5,3%;
  • Євгенія Мураєва — 4,9%;
  • Олега Ляшка — 4,1%;
  • Арсенія Яценюка — 2,9%;
  • Олега Тягнибока — 2,4%;
  • Віталія Кличка — 2,4%;
  • Кіру Рудик — 0,5%.

Соціологи опитали 2,5 тис. осіб в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.


Рейтинг кандидатів, інфографіка: «Рейтинг»

Нагадаємо, соціологи розповіли про реакцію українців на санкції проти Медведчука.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів