Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n150872-reytyng-zelenskogo-descho-zris-infografika.html

Ракурс

Володимир Зеленський, чинний президент України, продовжує лідирувати в рейтингу електоральних симпатій українців.

Останнім часом, на тлі накладення санкцій проти одного зі лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, рейтинг Зеленського зріс на 2%. Про це свідчать дані проведеного протягом 22−23 лютого телефонного опитування, результати якого опубліковані на сайті групи «Рейтинг».

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, серед тих, хто має намір проголосувати та визначився з вибором, електоральні вподобання розподілилися так:

Володимира Зеленського готові підтримати 23,1% респондентів;

Петра Порошенка — 14,4%;

Юрія Бойка — 11,3%;

Юлію Тимошенко — 10,9%;

Ігоря Смешка — 7,2%;

Володимира Гройсмана — 5,7%;

Дмитра Разумкова — 5,3%;

Євгенія Мураєва — 4,9%;

Олега Ляшка — 4,1%;

Арсенія Яценюка — 2,9%;

Олега Тягнибока — 2,4%;

Віталія Кличка — 2,4%;

Кіру Рудик — 0,5%.

Соціологи опитали 2,5 тис. осіб в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, соціологи розповіли про реакцію українців на санкції проти Медведчука.