РФ залучила тисячу програмістів до наймасштабнішої кібератаки в історії США — глава Microsoft

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Розвідка Росії скоїла найнебезпечнішу кібератаку в історії США. Таку думку висловив президент американської корпорації Microsoft Бред Сміт під час слухань у комітеті Сенату з розвідки.

За його словами, Microsoft володіє доказами причетності російської розвідки до наймасовішої кібератаки на системи американських відомств федерального уряду і комерційних компаній у грудні 2020 року, пише DW.

Код, за допомогою якого хакери проникали в американські державні органи, настільки складний, що це свідчить про залученість до його розробки щонайменше тисячі програмістів. Сліди ведуть до російської влади. Після хакерської атаки Sunburst корпорація Microsoft провела масштабне розслідування. Його результати відкинули усі інші варіанти й однозначно вказали на причетність Москви. Інші технологічні компанії приєднуються до цієї оцінки.

Ми виявили суттєві докази, які вели нас до російської розвідки, і не знайшли жодних доказів, які привели б нас ще кудись, — заявив Сміт.

За його словами, в розробці коду, який дозволив потрапити в системи розташованої в Техасі компанії SolarWinds, з чого і почалася кібератака, повинні були брати участь щонайменше тисяча «висококваліфікованих» програмістів.

Ми ніколи не бачили, щоб така витонченість поєднувалася з таким масштабом, — додав глава Microsoft.

Нагадаємо, в березні 2020 зловмисники проникли в системи компанії SolarWinds. Вона виробляє програмне забезпечення для управління і забезпечення безпеки комп’ютерних систем. При цьому SolarWinds була для хакерів не метою, а лише шляхом доставки шкідливого софту в комп’ютери урядових установ США. SolarWinds повідомила, що скачати заражене програмне забезпечення встигли 18 тис. одержувачів. Впродовж майже восьми місяців хакери залишалися непоміченими й орудували в комп’ютерах десятків держустанов. Москва відкидає свою причетність до кібератаки.