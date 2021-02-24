РФ привлекла тысячу программистов к масштабной кибератаке на США — глава Microsoft

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Разведка России совершила самую опасную кибератаку в истории США. Такое мнение высказал президент американской корпорации Microsoft Брэд Смит во время слушаний в комитете Сената по разведке.

По его словам, Microsoft владеет доказательствами причастности российской разведки к самой масштабной кибератаке на системы американских ведомств федерального правительства и коммерческих компаний в декабре 2020 года, пишет DW.

Код, с помощью которого хакеры проникали в американские госорганы, настолько сложный, что это свидетельствует о вовлеченности в его разработке не менее тысячи программистов. Следы ведут к российским властям. После хакерской атаки Sunburst корпорация Microsoft провела масштабное расследование. Его результаты отвергли все другие варианты и однозначно указали на причастность Москвы. Другие технологические компании присоединяются к этой оценке.

Мы обнаружили существенные доказательства, которые вели нас к российской разведки, и не нашли никаких доказательств, которые привели бы нас еще куда-то, — заявил Смит.

По его словам, в разработке кода, который позволил попасть в системы расположенной в Техасе компании SolarWinds, с чего и началась кибератака, должны были участвовать не менее тысячи «высококвалифицированных» программистов.

Мы никогда не видели, чтобы такая тонкая работа сочеталась с таким масштабом, — добавил глава Microsoft.

Напомним, в марте 2020 года злоумышленники проникли в системы компании SolarWinds. Она производит программное обеспечение для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем. При этом SolarWinds была для хакеров не целью, а лишь путем доставки вредоносного софта в компьютеры правительственных учреждений США. SolarWinds сообщила, что скачать зараженное программное обеспечение успели 18 тыс. получателей. В течение почти восьми месяцев хакеры оставались незамеченными и орудовали в компьютерах десятков госучреждений. Москва отрицает свою причастность к кибератакам.