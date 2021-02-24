Декоммунизация. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n150870-dekommunizovannaya-meriya-prospekt-jukova-i-tolkuchka-deputatov-jarkaya-sessiya-gorsoveta.html

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Харьковский городской совет начал сессию с громкой декоммунизации — так, на пол горсовета сбросили барельеф с изображением Владимира Ленина. Его снял со стены представитель общественной организации «Рассвет» и соучредитель организации «Декоммунизация. Украина» Вадим Поздняков, который возмущался этим вопросом раньше.

На место происшествия прибыла полиция, но после этого барельеф повесили на стену назад. Об этом сообщает «Суспільне».



Сейчас полицейские берут объяснения у Вадима Позднякова и представителя партии «Демсокира» Никиты Соловьева. Пока часть депутатов были обеспокоены коммунистическим прошлым, в центре Харькова подрались две группы мужчин. На площади Конституции в Харькове столкнулись сторонники «Оппозиционной платформы — За жизнь» и их оппоненты.

Во время столкновений активистов в Харьковском горсовете третий раз переименовали проспект Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова. «За» проголосовали 57 депутатов, против 16, воздержались шесть. Секретарь горсовета Игорь Терехов перед голосованием заявил, что Жуков «добыл победу над нацизмом», и тот, «кто не помнит прошлого, у того нет будущего». До этого переименование проспекта Григоренко на Жукова в Харькове оспаривали дважды.



Еще одним скандалом ознаменовалось выступление депутат от ОПЗЖ Андрея Лесика, который вышел на трибуну и начал выступление на русском языке. Лесик во время выступления назвал Революцию Достоинства государственным переворотом. После такого депутата вытолкали с трибуны под крики «Позор» и облили водой.

Напомним, ранее мы сообщали, что Геннадия Кернеса лишили полномочий городского головы Харькова спустя два месяца после его смерти.